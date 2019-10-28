Представители бренда Skoda пообщались с журналистами британского издания Autocar и ответили им на вопрос об удешевлении бренда.

Как ранее стало известно, в концерне Volkswagen планируют выпустить автомобили под брендом Skoda, способные составить конкуренцию доступным моделям Hyundai и Kia.

Это стало основной для слухов об удешевлении бренда, что огорчило многих поклонников. Позже было сказано, что марку удешевлять никто не собирается, а всего лишь в ее модельном ряду появятся более доступные автомобили.

При этом Skoda объяснила, почему не может выпускать реально дешёвые модели. Как заявил глава Skoda Бернхард Майер, они следуют стратегии развития, разработанной еще три года назад.

В ней не присутствует планов по выпуску бюджетных автомобилей, а причиной слухов стала оговорка представителя компании.

Он заявил, что было бы интересно выпустить модель начального уровня. Однако это будет возможным только в том случае, если появятся свободные или дополнительные производственные мощности, а пока заводы бренда едва справляются с выпуском актуальных моделей автомобилей.