О выпуске новой версии хэтчбека Lada Xray стало известно журналистам, которые утверждают, что на «АвтоВАЗе» даже выпустили первые экземпляры новинки.

По информации «Лада.Онлайн», журналисты которого ссылаются на собственные источники в компании, «АвтоВАЗ» выпустит новую модификацию Lada Xray – Instinct.

Этот вариант будет отличаться оформлением экстерьера, где появятся черного цвета колесные диски, крыша и корпуса боковых зеркал.

При этом в «АвтоВАЗе» опровергают данную информацию, комментируя ее как слухи.

Впрочем, на фоне падающих продаж Lada Xray, выпуск новой версии будет вполне логичным шагом. Новая модификация позволит подогреть интерес к автомобилю.