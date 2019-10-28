Пока об обновленной версии российского внедорожника Lada 4×4 известно очень мало.
АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённой Lada 4х4
29.10.2019 00:05
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Изображений модели еще нет, а также нет информации о ценах и точной дате выхода Lada 4×4.
По данным «Лада.Онлайн», на заводе «АвтоВАЗа» уже собрали первую предсерийную партию обновлённого внедорожника.
Серийное производство модели должно стартовать в декабре, а в продаже обновлённая Lada 4×4 может появиться во второй половине февраля.
По слухам, в Lada 4×4 основные изменения коснутся салона, где появится новый блок управления климатической установкой, изменят панель приборов, установят новые кресла, а на заднем диване появится третий подголовник.
В экстерьере кардинальных изменений не будет, но источники ранее сообщали, что изменятся бампера и в них появятся противотуманные фары.
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