АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённой Lada 4х4

Пока об обновленной версии российского внедорожника Lada 4×4 известно очень мало.

Изображений модели еще нет, а также нет информации о ценах и точной дате выхода Lada 4×4.

По данным «Лада.Онлайн», на заводе «АвтоВАЗа» уже собрали первую предсерийную партию обновлённого внедорожника.

Серийное производство модели должно стартовать в декабре, а в продаже обновлённая Lada 4×4 может появиться во второй половине февраля.

По слухам, в Lada 4×4 основные изменения коснутся салона, где появится новый блок управления климатической установкой, изменят панель приборов, установят новые кресла, а на заднем диване появится третий подголовник.

В экстерьере кардинальных изменений не будет, но источники ранее сообщали, что изменятся бампера и в них появятся противотуманные фары.