Цены на внедорожник были объявлены в сентябре, а с 28 октября он стал доступен для покупки в дилерских центрах.
В РФ начались продажи обновлённого Land Rover Discovery Sport
28.10.2019 23:28
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Более подробно об обновленном внедорожнике Land Rover Discovery Sport для России сообщалось ранее. Напомним, что представленная модель позиционируется как автомобиль 2020 года.
Кроссовер предлагают с 4 силовыми установками в 7 фиксированных комплектациях.
Минимальная стоимость Discovery Sport 2020 составляет 2,93 млн рублей, а топовый вариант обойдется уже в 4,08 млн рублей.
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