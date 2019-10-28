В РФ начались продажи обновлённого Land Rover Discovery Sport

Цены на внедорожник были объявлены в сентябре, а с 28 октября он стал доступен для покупки в дилерских центрах.

Более подробно об обновленном внедорожнике Land Rover Discovery Sport для России сообщалось ранее. Напомним, что представленная модель позиционируется как автомобиль 2020 года.

Кроссовер предлагают с 4 силовыми установками в 7 фиксированных комплектациях.

Минимальная стоимость Discovery Sport 2020 составляет 2,93 млн рублей, а топовый вариант обойдется уже в 4,08 млн рублей.