Седан на российском рынке подорожал в большинстве комплектаций, о чем говорится в отчете экспертов сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

В конце октября Седан Citroen С4 в России подорожал на 12 тысяч рублей или 0,8-1,1% от прежней цены. Теперь комплектация Feel предлагается по цене от 1 061 000 рублей.

В ней автомобиль предлагается с 1,6-литровым 115-сильным двигателем и механикой. Версия с «автоматом» оценена в 1 161 000 рублей.

Самая дорогая модификация модели со 150-сильным мотором теперь предлагается для покупки за 1 436 000 рублей.

Базовую комплектацию производитель предлагает по прежней цене – 999 900 рублей.