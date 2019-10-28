Производство автомобилей компании Saipa будет прекращено в 2020 году и завершение выпуска будет происходить поэтапно.
В Иране снимают с производства самый популярный автомобиль
28.10.2019 10:54
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Хэтчбек, пикап и седан государственного автопроизводителя Saipa являлись одними из самых востребованных в Иране.
Семейство этих машин выпускают с 1993 года, а по сути это копия модели Kia Pride 1987 года. О прекращении производства популярных машин сообщил министр промышленности Ирана.
Причиной является снижение продаж из-за рецессии в экономике страны.
Полностью прекратить выпуск автомобилей планируется в июле следующего года, а вместо них организуют производство моделей Tiba, Tiba 2 и Sania.
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