Гоночный Lamborghini Aventador SVR последним получит V12

Недавно сообщалось, что компания Lamborghini готовит новую модель, которая станет последней в истории бренда, оснащенной 12-цилиндровым V-образным двигателем.

Выяснилось, что последним таким автомобилем станет гоночный Lamborghini Aventador SVR, подготовленный спортивным подразделением компании.

Тираж этого автомобиля будет ограничен 40 экземплярами, которые появятся в 2021 году. Между тем спортивное подразделение Lamborghini опубликовало первый видеотизер, в котором показало новинку.

Судя по тизеру Aventador SVR будет серьезно отличаться от обычной версии.

В модели будет оригинальный дизайн и специальный аэродинамический обвес.

По предварительным данным 6,5-литровый двигатель V12 будет выдавать 830 л.с. мощности и работать с 6-ступенчатой КП Xtrac. Презентация новинки состоится в следующем году.