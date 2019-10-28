После обновления купеобразный кроссовер получил серьезные изменения в салоне, тогда как в экстерьере обновлений минимум.

Haval начал продавать обновленный кросс-купе Haval H6 Coupe на китайском рынке. Модель позиционируется как автомобиль 2020 года и уже доступен у дилеров бренда.

В салоне модернизированного кроссовера теперь есть новая современная мультимедийная система оборудованная сенсорным экраном.

Также клиентам предлагают новые более качественные материалы отделки. В списке оборудования Haval H6 Coupe добавили новые системы, опции и функции.

Моторная гамма осталась без изменений и представлена 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с., работающим в паре с семискоростным роботом.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. Оценен обновленный кроссовер от 79 900 до 106 900 юаней или 723 000 — 967 000 рублей.