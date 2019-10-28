В Германии выставлен на продажу Porsche 911 Series II за 9,5 млн рублей

Старый внедорожный спорткар выставлен на продажу по цене нового автомобиля Porsche.

Продают автомобиль 1985 года выпуска в Берлине. Особенностью спорткара Porsche 911 Series II является его внедорожный пакет, а также пробег всего 911 километров.

За выставленный на продажу экземпляр продавец просит 135 тыс. евро или около 9.5 млн рублей. За такую цену сейчас можно приобрести новый 911 Carrera S Cabriolet в кузове 992.

Porsche 911 Series II создавали для ралли-рейдов и в нем имеется увеличенный клиренс, защита двигателя, внедорожные шины и дополнительное освещение.

Стоит отметить, что некоторые доработки в спорткаре, который продается, были выполнены какой-то фирмой. В движение автомобиль приводится родным 3,2-литровым двигателем мощностью 231 л.с.