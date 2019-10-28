На российском рынке в прошлом месяце было реализовано 8 953 легких коммерческих автомобилей, что на 1,8% больше.

При этом рынок LCV России в сентябре опустился на шестое место в Европе. На пятом месте оказалась Испания (13210 ед.; -2,9%), а четвертое и третье место оказалось за Италией (13 700 ед., 13%) и Германией (20 335 ед., -11,2%).

Второй страной Европы по количеству проданных LCV оказалась Франция. На этом рынке в сентябре было реализовано 35 902 автомобиля до 3,5 тонны, что на 3,8% больше.

Лидером является Великобритания. Там объёмы продаж легких коммерческих автомобилей составили 41 218 шт., что хуже на 23,5%. Всего в Европе было продано 165 776 LCV, что оказалось на 9,3% меньше.