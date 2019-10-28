Грузовик ЗиС-5 времен Второй мировой продают по цене 2,1 млн рублей

Грузовой автомобиль ЗиС-5 выставили на продажу на сайте объявлений.

Продает его житель Санкт-Петербурга, который за автомобиль Красной Армии времён Великой Отечественной войны 2,1 млн рублей.

Как отмечает продавец в грузовике сохранились оригинальные детали, в том числе заводские мосты с механическим приводом тормозов, раму довоенного выпуска, решетку радиатора и другое.

Машины полностью исправна и находится в отличном состоянии. К тому же автор объявления указала, что ЗиС-5 принимает участие в парадах и съемках фильмов.

В движение трехтонный грузовик приводится бензиновым двигателем мощностью 73 л.с.