Назвали самые популярные в России автомобили сегмента SUV

Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 июля этого года сегмент кроссоверов и внедорожников занимал 23% парка. В количественном выражении показатель составил 10 млн ед.

Чаще всего можно встретить внедорожник LADA 4×4, которых зарегистрировано 1,2 млн экземпляров или 12%. На второй строчке оказался Chevrolet Niva с показателем 625,5 тыс. единиц.

На третьей строчке расположился Toyota RAV4 – 407,4 тыс. шт. Renault Duster (387,7 тыс. ед.), Nissan X-Trail (306,4 тыс. ед.) оказались в первой пятерке рейтинга самых распространенных в РФ кроссоверов.

Во второй пятерке ТОПа оказались: Nissan Qashqai (299,6 тыс. ед.), УАЗ-3151 (297 тыс. ед.), Mitsubishi Outlander (252,3 тыс. ед.), Honda CR-V (219,9 тыс. ед.) и Volkswagen Tiguan (217,8 тыс. ед.).