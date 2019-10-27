Renault Daster – полно или переднеприводный продвинутый мини-внедорожник, пользующийся большим спросом среди отечественных автомобилистов. Модель предназначена для езды по городу и малому бездорожью. Особенность авто заключается в доступной стоимости, что и оправдывает популярность транспортного средства. Большая часть деталей легко заменяется, поэтому ремонт Рено Дастер выполняется максимально быстро. Трудности не возникают с заменой трансмиссии, двигателя, коробки, электроники. При этом модель отличается от предшествующих моделей Renault удобными салонными креслами, стильным дизайном, доработанным багажником, расширенными внедорожными возможностями.

Особенности ремонтных работ

Ремонт Рено Дастер производится разными сервисами, в том числе специализированными центрами и простыми гаражными боксами. Разнообразие тарифов, сроков и условий выполнения позволяет выбрать оптимальный для себя вариант. Но лучше сразу обращаться к профессионалам. Узнать стоимость работ и артикулы для Рено Дастер можно тут. Главное кредо опытных мастеров – качественное обслуживание, ведь данный автомобиль на рынке довольно долго, поэтому гарантия на многие машины давно истекла.

Опытные специалисты способны справиться с задачами любой сложности, начиная несложными процедурами (замена масла, фильтровальных элементов, подтягивание болтов), заканчивая сложными задачами (замена двигателя, отработанных материалов и т.д.).

Виды ремонта

Если автомобиль эксплуатировался аккуратно в нормальных дорожных условиях, то автомобилисту удастся лишь ограничиться сменой отработанных материалов и своевременным техобслуживанием. К числу таких работ также стоит отнести замену фильтров, свечей зажигания, системы охлаждения и перечень других наиболее распространенных услуг стоит отнести:

проверку состояния тормозных колодок и ходовой части;

регулировку тормозов и сцепления;

обслуживание систем кондиционирования;

плановую замену ременных элементов и роликов;

замену тосола и тормозной жидкости;

диагностику двигателя и мотора;

замену водяной помпы, турбины;

капремонт силового агрегата, цилиндровых блочных головок;

замену термостата, цилиндровых блоков питания;

ремонт датчиков, термостатов, коленвалов и т.д.

На сайте DusterAuto.ru представлены все возможные виды ремонтных работ Рено Дастер с ценами и сроками выполнения.