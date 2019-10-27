«АвтоВАЗ» показал «эксклюзивную» Lada Vesta с вариатором

Лада Веста в комплектации Exclusive с вариатором, как ожидается, выйдет на рынок в следующем месяце.

Ранее «АвтоВАЗ» официально объявил о старте производства новинки, а накануне компания показала автомобиль в рамках конференции дилеров Lada.

В Сети даже опубликовали видеоролик, где кратко показывают салон автомобиля. Как уже ранее сообщалось, «эксклюзивная» версия будет отличаться особым сине-голубым цветом, шильдиками и боковыми зеркалами с электроприводом.

Вариатор в Lada Vesta AT Exclusive будет работать с двигателем от Рено. Речь идет об 1,6-литровом агрегате с отдачей 113 л.с. Вариатор Jatco JF015E будет предлагаться для все всех версий семейства Lada Vesta.