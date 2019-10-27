Стали известны отчетные данные японской компании по продажам автомобилей в России за сентябрь.

В прошлом месяце автопроизводитель реализовал 9 403 машины, что на 16% хуже. С начала года объёмы продаж составили 74 394 ед., а отрицательная динамика – 4%.

Седан Camry остается бестселлером бренда в России с результатом 2 874 ед., что на 8% меньше. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в сентябре стал вторым по продажам.

Его показатель – 1 851 проданных экземпляров, что на 12% больше. В результате Toyota Land Cruiser Prado в сентябре вошел в топ-25 российских бестселлеров.

В тройке самых продаваемых авто Toyota оказался RAV4 с результатом 1 673 ед., что на 45% меньше. Между тем, ранее сообщалось, что дилеры уже получили первые кроссоверы нового поколения.