Названы самые неликвидные автомобили в России

Автомобильные эксперты в России перечислили легковые авто, которые будет сложно продать на вторичном рынке.

Эксперты «Авторамблера» сообщают, что неликвидными автомобили являются по разным причинам. Это связано как с техническим состоянием машины, так и с неудачными комплектациями или силовыми установками.

Так, возглавил рейтинг самых неликвидных автомобилей Volkswagen Tiguan. В версии с бензиновым 1,4-литровым двигателем могут возникать проблемы с ГРМ и топливной аппаратурой.

Кроссовер Skoda Yeti оказался вторым в списке, причем речь идет о моделях с турбированными двигателями. На третьем месте в антирейтинге расположился Nissan Qashqai.

На вторичном рынке сложно будет продать автомобиль, оснащенный компактным двигателем с наддувом, работающим с вариатором.

Nissan Terrano и Mercedes-Benz S600 W221 замкнули первую пятерку составленного ТОПа.