Представители компании Suzuki рассказали о продажах кроссовера Vitara Brezza на китайском рынке.
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом
27.10.2019 18:17
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Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.
Более того, автомобиль продолжает демонстрировать рост продаж и остается самым продаваемым на рынке кроссовером. В сентябре модель была продана в количестве 11 тысяч экземпляров.
Напомним, что Suzuki Vitara Brezza продается с 1,3 и 1,5-литровыми моторами, которые работают в паре с пятискоростной механикой или роботизированной КП.
Минимальная стоимость кроссовера составляет 767 тыс. рупий или почти 700 тыс. рублей.
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