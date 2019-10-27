Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.

Более того, автомобиль продолжает демонстрировать рост продаж и остается самым продаваемым на рынке кроссовером. В сентябре модель была продана в количестве 11 тысяч экземпляров.

Напомним, что Suzuki Vitara Brezza продается с 1,3 и 1,5-литровыми моторами, которые работают в паре с пятискоростной механикой или роботизированной КП.

Минимальная стоимость кроссовера составляет 767 тыс. рупий или почти 700 тыс. рублей.