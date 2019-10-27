В Китае стартовали продажи нового кроссовера Renault Captur

Старт продаж новому поколению кроссовера был дан на китайском рынке, где модель оценили от 99 800 юаней или около 900 тыс. рублей.

Презентация новой генерации Renault Captur состоялась на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль создан на платформе CMF-B и отличается от предшественника увеличенными габаритами.

В продажу модель поступил в пяти комплектациях с одним двигателем. Этим агрегатом стал 1,3-литровый мотор мощностью 155 л.с., работающий в паре с шестискоростной механикой или 7-ступенчатой роботизированной КП.

Система привода доступна только на переднюю ось. Самая дорогая комплектация нового Captur получила ценник 144 800 юаней или 1,3 млн рублей.