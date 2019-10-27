Старт продаж новому поколению кроссовера был дан на китайском рынке, где модель оценили от 99 800 юаней или около 900 тыс. рублей.
В Китае стартовали продажи нового кроссовера Renault Captur
27.10.2019 16:40
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Презентация новой генерации Renault Captur состоялась на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль создан на платформе CMF-B и отличается от предшественника увеличенными габаритами.
В продажу модель поступил в пяти комплектациях с одним двигателем. Этим агрегатом стал 1,3-литровый мотор мощностью 155 л.с., работающий в паре с шестискоростной механикой или 7-ступенчатой роботизированной КП.
Система привода доступна только на переднюю ось. Самая дорогая комплектация нового Captur получила ценник 144 800 юаней или 1,3 млн рублей.
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