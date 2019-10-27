Great Wall начала продажи дешевых версий пикапа Pao

Китайская компания запустила в продажу более доступные комплектации своего пикапа.

Они отличаются не только уровнем оснащенности, но и внешне. В пикапах теперь установлена рессорная задняя подвеска, а во внешности стало меньше дорогих элементов.

Стоимость самого доступного варианта составила 97 800 юаней или около 884 тысяч рублей. Модели носят название Pao Commercial Edition и не имеют хромированных элементов, галогеновой оптики и окрашенных в цвет кузова бамперов.

Для заказа компания предлагает только пикап с двухрядной кабиной в версии с колесной базой 3 230 мм или 3 470 мм.

В базовой комплектации Pao Commercial Edition есть девятидюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего вида, две подушки безопасности, система запуска двигателя с кнопки, а также круиз-контроль.

Моторная гамма будет представлена 2,0-литровым бензиновым и дизельным двигателем. Первый будет работать с 8-ступенчатым автоматом, а второй предложат с шестискоростной механикой. Система привода будет на переднюю или обе оси.