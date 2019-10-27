Назван самый распространенный возраст автомобилей в России

Российские аналитики посчитали, какой возраст автомобилей в российском автопарке является самым распространенным.

Основой для исследования стали данные по числу легковушек в автопарке по состоянии на июль 2019 года.

Как выяснили аналитики «Автостат Инфо», самым распространенным возрастом автомобилей в России стали машины от 11 лет.

На авто возрастом более 11 лет приходится почти половина автопарка. В целом в автомобильном парке насчитали 42,07 легковых машин, из которых 20,42 млн это модели возрастом от 11 лет.

В возрастной категории 10 лет числится 1 млн легковушек и это самая малочисленная группа.

При этом трех- и четырёхлетних автомобилей насчитали 1,2 и 1,3 млн ед.

Пятилетних легковушек в парке оказалось 2 млн и по 2,5 млн числится машин возрастом 6 и 8 лет. Семилетних машин насчитали 2,7 млн, а 11-летних – 3,03 млн ед.