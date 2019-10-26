Названы самые дорогие кроссоверы и внедорожники в России

В России аналитики провели исследование, по результатам которого рассказали о средней стоимости автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников.

Основной для исследования стали данные по продажам таких машин и их стоимость. Сообщается, что в сентябре был реализован 58 761 кроссовер на сумму 112,5 млрд рублей. Самым дорогим SUV в России остается Bentley Bentayga.

Его средневзвешенная стоимость составляет 17 млн рублей, а продажи составили 9 экземпляров.

Lamborghini Urus стал вторым в этом рейтинге с показателем 15,2 млн рублей и объёмом продаж 2 экземпляра.

В тройке лидеров по версии «АвтостатИнфо» расположился Mercedes-Benz G- Класс. Таких автомобилей было продано 125 единиц, а их средняя цена составила 12,4 млн рублей.

В первой пятерке самых дорогих кроссоверов оказался Tesla X (2 ед.) и BMW X6M (7 ед.). Их средневзвешенная стоимость составила 8,8 и 7,9 млн рублей соответственно.