Автопроизводитель опубликовал первый тизер и сообщил, что решил выпустить первый собственный мотоцикл.

Сейчас подробностей о новинке мало. Aston Martin готовит к премьере свой первый мотоцикл, который дебютирует до конца этого года.

Известно, что его разработкой компания занимается совместно с Brough Superior. Последняя прославилась выпуском дорогих мотоциклов, а выпускала она их в период с 1919 по 1940 год.

Только в 2013 году бренд возродили и одним из его проектов станет как раз тот, что реализуют совместно с Aston Martin.

Официальная премьера мотоцикла будет проходить на выставке мотоциклов в Милане в следующем месяце.