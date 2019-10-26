Дебют нового поколения внедорожника Land Rover Defender состоялся в сентябре 2019 года, а позднее стало известно, что он приедет на российский рынок в 2020 году.
«Заряженный» Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW
26.10.2019 21:37
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Теперь выяснилось, что для автомобиля готовят «заряженную» версию, которая будет разработана подразделением Special Vehicle Operations (SVO).
Об этой модификации сегодня появились первые подробности. По предварительным данным, для новинки предложат восьмицилиндровый двигатель от BMW X5 M, а на рынке она составит конкуренцию Mercedes-AMG G 63.
4,4-литровый двигатель с двумя турбинами во внедорожнике выдаст 500 лошадиных сил.
Более того, такой мотор в дальнейшем будут использовать в Jaguar F-Type, Range Rover и Range Rover Sport. Сообщается, что Defender SVO выйдет уже в 2021 году.
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