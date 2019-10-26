«Заряженный» Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW

Теперь выяснилось, что для автомобиля готовят «заряженную» версию, которая будет разработана подразделением Special Vehicle Operations (SVO).

Об этой модификации сегодня появились первые подробности. По предварительным данным, для новинки предложат восьмицилиндровый двигатель от BMW X5 M, а на рынке она составит конкуренцию Mercedes-AMG G 63.

4,4-литровый двигатель с двумя турбинами во внедорожнике выдаст 500 лошадиных сил.

Более того, такой мотор в дальнейшем будут использовать в Jaguar F-Type, Range Rover и Range Rover Sport. Сообщается, что Defender SVO выйдет уже в 2021 году.