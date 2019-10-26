Автомобильная компания Volkswagen решила из модели Touareg R сделать подзаряжаемый гибрид.
«Заряженный» Volkswagen Touareg R оснастят гибридной установкой
26.10.2019 21:31
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О планах производителя рассказали представители компании, но подробности о проекте пока не раскрывают.
Есть предположение, что гибридная установка у модели будет, как у Touareg R для китайского рынка.
То есть в Европе появится Touareg R, оснащенный 2,0-литровым бензиновым ДВС и одним электромотором.
Суммарная отдача установки составляет 362 л.с., но европейская версия может получить мощность до 400 л.с.
Согласно другой версии, силовая установка будет позаимствована от Audi Q7 60 TFSIe, где в качестве ДВС используется трехлитровый двигатель и электромотор. Мощность такой установки составит 448 л.с.
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