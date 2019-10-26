«Заряженный» Volkswagen Touareg R оснастят гибридной установкой

О планах производителя рассказали представители компании, но подробности о проекте пока не раскрывают.

Есть предположение, что гибридная установка у модели будет, как у Touareg R для китайского рынка.

То есть в Европе появится Touareg R, оснащенный 2,0-литровым бензиновым ДВС и одним электромотором.

Суммарная отдача установки составляет 362 л.с., но европейская версия может получить мощность до 400 л.с.

Согласно другой версии, силовая установка будет позаимствована от Audi Q7 60 TFSIe, где в качестве ДВС используется трехлитровый двигатель и электромотор. Мощность такой установки составит 448 л.с.