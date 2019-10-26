Как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды, показали в Сети

Lada 4х4 является культовым внедорожником, который повидал уже столько тюнинга, что о нем можно рассказывать бесконечно.

Но польские мастера фирмы VTG для украинского заказчика смогли из Lada 4х4 создать машину, которая может напугать автовладельца гиперкара.

После полной переработки внедорожник, а точнее то, что от него осталось, назвали Lada Niva LSx Turbo 4×4.

Внешне это обычная «Нива» с широкими покрышками и расширенными колесными арками. Но «сердцем» теперь уже спортивного автомобиля стал 6,4 литровый V8 от Chevrolet Corvette с турбиной Precision.

Этот агрегат тюнеры смогли уместить под капот Lada 4х4. Также модель получила задний мост от пикапа, передний мост от Chevrolet и рулевое управление от BMW.

Сейчас Lada Niva LSx Turbo 4×4 выдает 1250 л.с., но и это не предел. В итоге фирме VTG удалось создать Lada 4х4, которая первую «сотню» набирает за 2,3 сек, а за 6 секунд машина разгонится до 200 км/ч.

