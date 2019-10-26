Продажи автомобилей на мировом рынке упали на 3%

Снижение объёмов реализованных машин фиксируется на крупных мировых рынках таких как Китая и США.

Как известно, в Китае продажи новых автомобилей падают более 1 года и в прошлом месяце показатель падения составил 6,2% до 2 246 000 реализованных единиц.

В США по итогам сентября авторынок упал и вовсе на 10,7% до 1 182 000 ед. При этом на рынке Западной Европы объёмы реализации авто наоборот выросли на 11,4% до 1 361 000 ед.

В целом мировой рынок в сентябре сократился на 3% до 89 млн 613 тыс. авто. За девять месяцев этого года объёмы продаж составили 66 млн 887 тыс. единиц, что на 5,6% хуже.