Официально о прекращении производства и продаж седана в компании Infiniti не заявляли.
Infiniti сняла с производства седан Infiniti Q70
26.10.2019 21:17
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Однако, как стало известно журналистам издания Motor Authority, Infiniti снимает с производства седан Infiniti Q70 в связи с низкими продажами.
Есть данные, что модель может не получить преемника и уже скоро покинет авторынок, а его серийное производство уже остановлено.
По предварительным данным, в этом году Infiniti Q70 был продан в количестве всего 2 196 экземпляров. Стоимость одного седана составляет 50 400 долларов.
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