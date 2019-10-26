Infiniti сняла с производства седан Infiniti Q70

Официально о прекращении производства и продаж седана в компании Infiniti не заявляли.

Однако, как стало известно журналистам издания Motor Authority, Infiniti снимает с производства седан Infiniti Q70 в связи с низкими продажами.

Есть данные, что модель может не получить преемника и уже скоро покинет авторынок, а его серийное производство уже остановлено.

По предварительным данным, в этом году Infiniti Q70 был продан в количестве всего 2 196 экземпляров. Стоимость одного седана составляет 50 400 долларов.