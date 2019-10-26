Один 25 выпущенных по миру Rolls-Royce Phantom с фрагментом метеорита приехал в Россию.

Эксклюзивная версия люксового автомобиля носит название Phantom Tranquillity и предлагается по цене от 60 млн рублей.

Для машин предлагают большой выбор дополнительных опций и решений. Как стало известно журналистам Autonews.ru, на приобретение эксклюзивного автомобиля претендует три человека.

При оформлении Phantom использовался не только фрагмент метеорита, но и 24-каратное золото, космический алюминий и нержавеющая сталь.

Что касается фрагмента метеорита, то он инкрустирован в контроллер регулировки громкости, и на нем выгравированы координаты и дата открытия находки, а края отделали золотом. Этот фрагмент взяли из метеорита Муонионалуста.

Его нашли в 1906 году в Швеции. Также в Phantom Tranquillity предлагают ряд эксклюзивных и уникальных решений в экстерьере и интерьере. В движение новинка приводится трубированным 6,75-литровым двигателем мощностью 571