Mitsubishi Xpander получит внедорожную модификацию

Mitsubishi приступила к тестированию внедорожной версии компактвэна Xpander, прототип которого в камуфляжной пленке был замечен на дорогах общего использования.

Mitsubishi Xpander разработан для рынка Юго-Восточной Азии, где эта модель пользуется большим спросом, и для увеличения продаж компания решила выпустить внедорожную версию семиместного компактвэна.

Данных про будущую новинку пока нет, но скорее всего она получит силовые агрегаты от классического Xpander.

Предположительно, внедорожная версия Xpander получит пластиковый обвес по периметру и ряд изменений в салоне.

На тестовом варианте через камуфляжную пленку отчетливо видны расширенные колёсные арки, а на крыше появились рейлинги.

О дате презентации новой версии Mitsubishi Xpander пока не сообщается, но предполагается, что презентацию проведут в текущем году.