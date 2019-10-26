Продажи Nissan Qashqai в России в сентябре выросли на 31%

Компания Nissan рассказала о российских продажах своих автомобилей за сентябрь.

В прошлом месяце автопроизводитель реализовал на территории РФ 7 417 новых машин, а этот результат оказался на 5% хуже.

С начала года Nissan, продала 48 674 авто, что на 16% меньше. В прошлом месяце бестселлером марки в России стал Nissan Qashqai, который был продан в количестве 3 111 ед., что оказалось на 31% больше.

Вторым по объёмам продаж стал Nissan X-Trail. Его результат 2 290 проданных экземпляров, что на 4% меньше.

Между тем напомним, что недавно на российском предприятии компании выпустили 400-тысячный автомобиль, которым стал Nissan Murano.