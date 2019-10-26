Компания Hyundai рассказала о продажах кроссовера ix35 на китайском рынке по итогам сентября.
Удешевлённый Hyundai ix35 снова стал бестселлером марки
Как выяснилось, удешевлённый Hyundai ix35 снова стал бестселлером марки. Его объёмы продаж составили 14 тыс. экземпляров за сентябрь, а это лучший результат среди других моделей бренда.
За период с начала года автомобиль разошелся тиражом в количестве более 102 тыс. единиц, а это лучше, чем у конкурентов Kia Sportage, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.
Напомним, новая генерация этого автомобиля появилась на рынке Китая в конце 2017 года и сразу же стала пользоваться повышенным спросом.
В этом году кроссовер не первый раз становится бестселлером Hyundai. В движение Hyundai ix35 приводится 2,0 или 1,5-литровым агрегатами.
Система привода может быть на переднюю или обе оси. Минимальная стоимость кроссовера составляет 199 900 юаней или около 1,1 млн рублей.