Компания Hyundai рассказала о продажах кроссовера ix35 на китайском рынке по итогам сентября.

Как выяснилось, удешевлённый Hyundai ix35 снова стал бестселлером марки. Его объёмы продаж составили 14 тыс. экземпляров за сентябрь, а это лучший результат среди других моделей бренда.

За период с начала года автомобиль разошелся тиражом в количестве более 102 тыс. единиц, а это лучше, чем у конкурентов Kia Sportage, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Напомним, новая генерация этого автомобиля появилась на рынке Китая в конце 2017 года и сразу же стала пользоваться повышенным спросом.

В этом году кроссовер не первый раз становится бестселлером Hyundai. В движение Hyundai ix35 приводится 2,0 или 1,5-литровым агрегатами.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. Минимальная стоимость кроссовера составляет 199 900 юаней или около 1,1 млн рублей.