Электромобиль Nissan Leaf получил полноприводную версию

Nissan для своего популярного электрокара разработала полноприводную версию, а для этого на задней оси был установлен электрический мотор и теперь отдача хэтчбека составляет 308 л. с. и 680 Н·м крутящего момента.

Японская компания представила прототип Leaf e + с полным приводом. Компания не раскрыла всех характеристик модели, но назвала технические характеристики силовой установки и время разгона до первой «сотни».



Так, полноприводный Leaf e + оснастили двумя электрическими моторами. Их суммарная мощность составляет 308 л. с. при 680 Н·м крутящего момента.

Заявлено, что на одном заряде новинка проедет 385 километров, а на разгон от 0 до 100 км/ч машине нужно всего 6,9 секунды.

Серийного продолжения полноприводный Leaf e + не получит, но технологии, которые были применены в прототипе в дальнейшем можно будет встретить в других электрических моделях Nissan.



Напомним, второе поколение Nissan Leaf в зависимости от версии сейчас оснащается 150 или 217-сильным электродвигателем, установленным на передней оси.