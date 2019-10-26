Составлен топ-3 лучших подержанных иномарок за 300 тысяч рублей

Рынок подержанных машин огромный, он с каждым годом растет и на нем сейчас можно приобрести автомобили, которые официально не поставлялись в РФ, а также модели, покинувшие наш рынок.

Но рассчитывая на 300 тысяч рублей в 2019 году найти нормальную иномарку уже сложно, при этом даже за такую сумму есть из чего выбрать.

Специалисты портала «Автоновости дня» считают, что лучшим за 300 тыс. рублей является Opel Vectra в кузове седан.

Эта немецкая модель в основном встречается с бензиновыми моторами, но можно найти комплектации с дизельными ДВС.

Также за указанную сумму можно купить Suzuki Grand Vitara с бензиновыми агрегатами или Mazda 3 в кузове седан или хэтчбек.

Специалисты отметили, что перечисленные модели еще могут проработать долго и не разорить автовладельца дорогим ремонтом.