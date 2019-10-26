УАЗ вспомнил об итальянском кемпере на базе УАЗ-452

Российский автопроизводитель продолжает знакомить с историей развития компании и ее разработками.

Недавно в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба компании «УАЗ» рассказала про Adventure Camper от итальянской компании Schieppati.

Они на базе классического УАЗ-452 создали кемпер с высокой крышей, сделанной из стекловолокна.

Разработчики подняли крышу машины на 400 мм, а за счет этого высота потолка жилого модуля выросла до 1,8 метра.

Также в кемпере были установлены разворачивающиеся передние и складные пассажирские кресла.

Помимо этих улучшений в «Буханке» улучшили тепло- и шумоизоляцию, а также установили всё необходимое для дальних путешествий.

Среди оборудования была газовая плита, раковина и емкость для воды. В качестве опции предлагали холодильник и биотуалет. Моторы для кемпера предлагались от Peugeot или Fiat, а также от УАЗ.