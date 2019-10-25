Новый кроссовер Honda X-NV начал поступать к дилерам

Презентация компактного кроссовера проходила этой весной на автосалоне в Шанхае, а теперь компания готовится к продажам новинки с названием Honda X-NV.

Первые партии этого автомобиля уже отправили к дилерам, которые начнут его продавать в следующем месяце. Электрокар разрабатывали специалисты Honda совместно с компанией Dongfeng Honda.

Он имеет следующие габариты: 4 280/1 772/1 625 мм. Расстояние между осями составляет 2 610 мм. Также известно, что передняя подвеска в электрическом кроссовере установлена типа MacPherson, а сзади будет полунезависимая балка.

Силовая установка имеет один электродвигатель. Его мощность составляет 163 л.с., а показатель крутящего момента равен 280 Нм.

Максимальная скорость Honda X-NV будет ограничена на отметке 140 км/ч. Заявленный запах хода составит 400 км, а для зарядки до 80% потребуется 30 минут.