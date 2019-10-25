Jaguar представил свой виртуальный суперкар Vision Gran Turismo

Компания Jaguar для симулятора Gran Turismo разработала собственную модель под названием Vision Gran Turismo. Это виртуальная модель, которая по задумке является электрической.

При создании суперкара для игры, разработчики учитывали все современные тенденции, поэтому в дальнейшем некоторые решения, используемые в виртуальной машине, можно будет увидеть и в серийных автомобилях Jaguar.

По заявлению производителя, Vision Gran Turismo приводится в движения тремя электрическими моторами суммарной мощностью 1020 л.с. и 1200 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч у гиперкара занимает всего 2 сек. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Несмотря на то, что Vision Gran Turismo является электрокаром, звучать он будет как машина с ДВС. Звук мотора был «позаимствован» у 3,8-литрового Jaguar D-Type Long Nose 1957 года.