Как может выглядеть серийная Lada Xcode, показали в Сети

Российский автогигант в ближайшие годы представит несколько новинок, в числе которых и абсолютно новая модель.

О каком автомобиле идет речь пока неизвестно. Ранее предполагалось, что новинкой станет «каблучок» LADA Van, но в ближайших планах компании, как оказалось, выпуска этой модели нет.

Учитывая, что в 2016 году дебютировал концепт Lada Xcode, появилось предположение, что новинкой станет серийная версия.

С другой стороны, ранее представители компании заявляли, что Lada Xcode не будет серийным. Тем не менее дизайнеры решили пофантазировать на тему, как может выглядеть серийная Lada Xcode.

На рендере представили модель в виде пятидверного хэтчбека, по габаритам сопоставимого с Ладой Калиной.

В результате получилась модель с обычным дизайном даже без фирменного икс-стиля, тогда как концепт получил огромное количество положительных отзывов именно за дизайн.