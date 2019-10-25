На автосалоне в Токио презентовали новый кроссовер Suzuki Hustler

Suzuki на Токийском автосалоне представила концепт городского автомобиля Suzuki Hustler. В отличие от текущей генерации модель стала более «квадратной» и у нее появилось третье окошко.

Suzuki Hustler получил пластиковый обвес и с виду может показаться, что модель позиционируют как кроссовер, но на самом деле это кей-кар, размеры которого 3 395 мм в длину, 1 475 мм в ширину и 1 680 мм в высоту.

Линейка двигателем представлена 0,66-литровыми моторами (атмосферный и турбированный вариант).

Агрегаты оснащаются 48-вольтовым стартер-генератором и системой рекуперации энергии торможения. Представленный Suzuki Hustler оснащен вариатором и системой полного привода.