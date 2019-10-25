Производство авто в Санкт-Петербурге снизилось на 15% в сентябре

К такому выводу пришли аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликовавшие данные по объёмам производства на предприятиях Петербурга по итогам сентября.

В отчетный период производственные площадки Hyundai, Nissan и Toyota собрали 28,8 тыс. новых легковушек, а этот результат оказался на 15% хуже.

Такое падение было зафиксировано впервые с 2016 года. За девять месяцев года с конвейеров петербургских предприятий сошло 273,3 тыс. автомобилей, что на 1% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в конце сентября на заводе «Тойоты» было прекращено производство Toyota RAV4, но запущен выпуск новой генерации модели.