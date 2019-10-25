В Changan рассказали о новых моделях для рынка России, одна из которых будет представлена уже в следующем месяце.

Речь идет о кроссовере CS55, получившем обновление. О российской версии автомобиля информации нет, но в Китае он продается с 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с. и шестискоростной механикой.

Еще одной новинкой станет обновленный кроссовер CS75. Он должен появится в России до конца этого года или в начале следующего.