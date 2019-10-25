GM и SAIC выводят на рынок бюджетный кроссовер Baojun RS-3

Американский концерн General Motors в Китае совместно со своим партнёром SAIC скоро начнет продажи нового бюджетного кроссовера Baojun RS-3.

В дилерских центрах новинку можно будет купить с 29 октября. Предварительная стоимость модели составит от 59 900 юаней, что в пересчете около 540 тыс. рублей.



Baojun RS-3 получил большую радиаторную решетку и двухуровневую оптику. В целом модель выполнена в фирменном стиле марки, при этом в кроссовере отчётливо просматриваются позаимствованные детали экстерьера у Baojun RM-5 и Baojun 510.

В основе компактного кроссовера лежит платформа от Baojun 510. Размеры новинки составили: длина – 4 300 мм, ширина – 1 750 мм, высота – 1 625 мм. Размер колесной базы 2 550 мм.



Baojun RS-3 будет предлагаться с 1,5-литровым 105-сильным атмосферным мотором или 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 131 л.с.

Трансмиссию предложат пятиступенчатую механическую или вариатор. Привод может быть только на переднюю ось.