Так, были названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в сентябре, а также аналитики отметили, что в сентябре Mercedes-Benz A-Class впервые вошел в пятерку самых популярных.

Он расположился на четвертом месте с результатом 22 540 реализованных экземпляров, что на 27,4%. При этом бестселлером европейского авторынка остается Volkswagen Golf, который к слову недавно сменил поколение.

Его объёмы продаж за сентябрь составили 32 398 ед., что на116,2% больше. На второй строчке рейтинга оказался Opel/Vauxhall Corsa с результатом 28 453 ед., что на15% больше.

В тройке лидеров оказался Renault Clio, продемонстировавший рост на 13,4% до 24 895 проданных экземпляров.

На пятом месте оказался Ford Fiesta – 22 236 ед. (-1,1%). В десятке лидеров на рынке Европы оказались: Ford Focus (21 544 ед., +71,5%), Nissan Qashqai (19 748 ед., +39,5%), Toyota Yaris (17 795 ед., -8,7%), Citroen C3 (17 757 ед., +8,9%) и Renault Captur (17 722 ед., +22,2%).