Ford анонсировал тизером дату премьеры кроссовера в стиле Mustang

В американской компании опубликовали видеотизер, в котором продемонстрировали силуэт нового кроссовера и назвали дату официальной премьеры.

Согласно официальным данным, новый кроссовер, выполненный в стиле Mustang, дебютирует 17 ноября. Новинка будет оснащена полностью электрической силовой установкой.

Уже известно, что новинка на одной подзарядке проедет 600 км, но вероятно такие показатели будут у топовых вариантов.

Название автомобиля не раскрывают, но ранее были предположения, что он будет называться Mustang Mach-E или Maverick.

После онлайн-презентации 17 ноября, кроссовер будет показан и на автосалоне в Лос-Анджелесе.