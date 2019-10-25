Китайская компания объявила стоимость кроссовера Besturn T99, а также анонсировала старт продаж на 1 ноября.

Флагманский кроссовер FAW Besturn T99 выходит на рынок Китая в четырех комплектациях по цене от 159 900 юаней за базовый вариант, а это около 1 557 000 рублей.

Самая дорогая комплектация получила ценник 20 тыс. юаней или 1,95 млн рублей.

Моторная гамма кроссовера представлена только 2,0-литровым 224-сильным мотором, пару которому составит восьмиступенчатая автоматическая КП.

Габариты Besturn T99 составляют: 4 800/1 915/1 685 мм, колесная база – 2 870 мм.