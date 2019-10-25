Флагманская модель Skoda Superb отмечает свое 85-летие

В пресс-службе чешской марки Skoda рассказали, что флагманской модели Superb исполнилось 85 лет.

Как рассказали в компании с осени 1934 года Superb стали самыми престижными моделями бренда, а с 2001 года по конец первого квартала 2019 года, Superb нового поколения был реализован в количестве 1 280 600 экземпляров.

Более 54% от общих продаж автомобиля приходится на европейский рынок. Немалым спросом он пользуется и в Китае.

Например, за прошлый год Superb был продан в количестве 43 700 экземпляров, при этом объёмы выпуска на китайском предприятии составили 137 500 ед.

Между тем недавно Skoda Superb получил обновление, о котором более подробно сообщалось ранее.