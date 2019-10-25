В зависимости от сегмента автомобили с пробегом возрастом до трех лет стали дороже от 3 до 13%.

Согласно опубликованному исследованию сайта «Авито Авто», в России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей, что на 9% больше, чем в 2018 году.

Меньше всего подорожали за год кроссоверы и внедорожники – плюс 3%, а сильнее всего прибавили в цене машины С-класса – 13%.

Среди всех трехлетних автомобилей, чаще всего на вторичном рынке продаются Лада Гранта, Киа Рио и Лад Веста, которые занимают первую тройку самых популярных.

Меньше всего в России оценивается подержанный Datsun on-DO – 374 тыс. рублей, а самым дорогим является Toyota Land Cruiser. Его средняя цена составила 4 208 000 рублей.

Еще в исследовании говорится, что сильнее всего за год поднялись цены на Mercedes-Benz E-класса, при этом Lada Xray наоборот подешевел.