Haval намерен до 2025 года обогнать по продажам Hyundai и Kia

Российский рынок для компании Haval является одним из приоритетных. Компания в России не только расширяет модный ряд новыми кроссоверами, но также и организовала производство Haval F7.

Как раз высокий спрос на Haval F7 позволяет компании ставить перед собой амбициозные задачи.

Компания к 2025 году намерена выйти на уровень продаж Hyundai и KIA, то есть реализовывать около 100 тыс. машин в год.

Если автопроизводитель сможет выполнить такие показатели, то это обеспечит марке около 5% доли российского рынка.

В этом году Haval намерена реализовать 15 тыс. машин, но скорее всего такое количество кроссоверов и внедорожников компания не успеет продать.

Напомним, скоро в РФ стартуют продажи нового кроссовера – Haval F7x. Эта модель уже производится на тульском предприятии. Стоит еще отметить, что у себя на родине Haval по продажам уже обошла корейские марки Hyundai и KIA, поэтому в компании уверены, что получится добиться таких показателей и в России.