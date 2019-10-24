Какими бывают присадки в бензин?

Чтобы улучшить эффективность использования автомобильного топлива, в него добавляют различные примеси, называемые присадками. Количество разновидностей этих присадок очень велико, и для их правильного использования надо хорошо разбираться в данном вопросе.

Основные типы присадок

Свойства всевозможных присадок различаются в зависимости от их состава и способа изготовления. У каждого типа присадок есть свои плюсы и минусы. Все существующие присадки в бензин делятся на четыре основных типа:

Очищающие. Они используются для устранения налета с поверхностей элементов топливной системы мотора, который образуется с течением времени даже при использовании высококачественного бензина.

Осушители. Такие присадки используются для устранения из бензина воды, попадающей в него в виде конденсата, который выступает на стенках бензобака.

Катализаторы горючего. Такие составы увеличивают октановое число, уменьшая расход бензина и повышая мощность мотора.

Универсальные. Теоретически они должны соединять в себе все качества вышеперечисленных присадок, однако чаще всего представляют собой лишь продвигаемые при помощи рекламы продукты, которые вместо трех обещанных их производителями функций способны успешно выполнять в лучшем случае одну.

Полезные советы

Чтобы автомобиль функционировал долго и безопасно, надо соблюдать следующие рекомендации по применению присадок в топливо:

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать присадки, выпущенные сомнительными производителями, а также смешивать разные присадки – достигнутый результат в лучшем случае будет минимальным, в худшем случае машина выйдет из строя.

При первом использовании присадки желательно залить часть рекомендованной производителем дозы, и лишь в дальнейшем – нормальную дозу.

Лучше всего использовать присадки, предназначенные для достижения определенной цели для конкретной модели авто.

Добавлять присадку желательно не в бензобак, а в канистру с горючим для обеспечения точности дозировки.

Универсальные присадки желательно использовать в новых машинах, находящихся в отличном техническом состоянии, в противном случае суперактивный состав может загрязнить различные фильтры.

Каждый автовладелец самостоятельно принимает решение о добавлении присадок в бензин. При этом необходимо во всех случаях взвешенно оценивать соотношение пользы и вреда от использования данных средств.