Какими бывают присадки в бензин?
Чтобы улучшить эффективность использования автомобильного топлива, в него добавляют различные примеси, называемые присадками. Количество разновидностей этих присадок очень велико, и для их правильного использования надо хорошо разбираться в данном вопросе.
Основные типы присадок
Свойства всевозможных присадок различаются в зависимости от их состава и способа изготовления. У каждого типа присадок есть свои плюсы и минусы. Все существующие присадки в бензин делятся на четыре основных типа:
- Очищающие. Они используются для устранения налета с поверхностей элементов топливной системы мотора, который образуется с течением времени даже при использовании высококачественного бензина.
- Осушители. Такие присадки используются для устранения из бензина воды, попадающей в него в виде конденсата, который выступает на стенках бензобака.
- Катализаторы горючего. Такие составы увеличивают октановое число, уменьшая расход бензина и повышая мощность мотора.
- Универсальные. Теоретически они должны соединять в себе все качества вышеперечисленных присадок, однако чаще всего представляют собой лишь продвигаемые при помощи рекламы продукты, которые вместо трех обещанных их производителями функций способны успешно выполнять в лучшем случае одну.
Полезные советы
Чтобы автомобиль функционировал долго и безопасно, надо соблюдать следующие рекомендации по применению присадок в топливо:
- Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать присадки, выпущенные сомнительными производителями, а также смешивать разные присадки – достигнутый результат в лучшем случае будет минимальным, в худшем случае машина выйдет из строя.
- При первом использовании присадки желательно залить часть рекомендованной производителем дозы, и лишь в дальнейшем – нормальную дозу.
- Лучше всего использовать присадки, предназначенные для достижения определенной цели для конкретной модели авто.
- Добавлять присадку желательно не в бензобак, а в канистру с горючим для обеспечения точности дозировки.
- Универсальные присадки желательно использовать в новых машинах, находящихся в отличном техническом состоянии, в противном случае суперактивный состав может загрязнить различные фильтры.
Каждый автовладелец самостоятельно принимает решение о добавлении присадок в бензин. При этом необходимо во всех случаях взвешенно оценивать соотношение пользы и вреда от использования данных средств.