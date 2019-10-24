Кардан, как и любая другая часть автомобиля, регулярно подвергается нагрузкам и со временем постепенно выходит из строя. Однако есть ряд факторов, которые влияют на ресурс работы кардана, значительно укорачивая срок его службы:

Использование с частыми пиковыми нагрузками – классический случай, когда автомобиль застревает с перегрузкой и пытается выбраться без посторонней помощи.

Водитель сторонник агрессивного вождения – это чаще всего происходит с кроссоверами и легковыми авто.

Механические повреждения – наезд на препятствие может сильно повредить кардану, деформировать трубы.

Брак на заводе – он не всегда заметен сразу, но нарушение балансировки или плохая сварка швов могут привести к преждевременной поломке кардана.

Небрежная эксплуатация – если водитель игнорирует такие признаки поломки, как вибрация на различных режимах скорости, щелчки при начале и в конце движения, посторонние звуки в автомобиле, проблема может значительно усугубиться.

В любом из этих случаев важно как можно раньше обратиться за помощь к профессионалам. Ремонт карданного вала модели Спринтер Мерседес, проведенный опытным мастером, позволит значительно сэкономить на приобретении новой запчасти.

Особенности ремонта карданов

Кардан – достаточно прочный и долговечный агрегат, но он имеет свои уязвимости. Чаще всего поломки возникают в области шрусов, крестовины, шлицевых соединений, подвесных опор и подшипников. Реставрация карданного вала позволяет не только избавиться от последствий поломки, но и исправить заводской брак. Независимо от причины ремонт карданного вала следует проводить при первых признаках неисправности – в противном случае узел может быть сломан так сильно, что восстановить его уже не удастся. Для ремонта кардана необходимы специальное оборудование, подходящие запчасти, опыт и навыки в ремонте авто. Поэтому лучше не пытаться восстановить агрегат самостоятельно – гораздо лучше с этим справятся опытные мастера.

Преимущества профессиональной починки кардана

Ремонт карданного вала Рено Дастер должен проводить квалифицированный мастер. Он поможет определить, целесообразно ли проводить реставрационные работы или дешевле будет приобрести и установить новый кардан. В процессе ремонта используются только оригинальные и аналогичные им комплектующие, которые идеально сочетаются с автомобилей и гарантируют бесперебойную работу машины в течение долгого времени.