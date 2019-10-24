Как изменить внешний вид автомобиля при помощи обвеса?

Каждый автолюбитель стремится, чтобы его машина отличалась от других как минимум оригинальностью и максимум – презентабельным внешним видом. Но многие ошибаются, если думают, что внешние изменения – это только для глаз. На самом деле, тюнинг дополняет автомобиль аэродинамическими качествами.

Что такое обвес автомобиля?

Это способ дополнительного улучшения качеств авто. Основные функции такого рода тюнинга заключаются не только в придании спортивного вида, но и для улучшения других показателей:

ходовых качеств на высоких скоростях;

защиты металлических частей кузова;

сцепления колес с дорогой за счет приземления кузова;

устойчивости задних колес к воздушным завихрениям.

Многие автолюбители стараются самостоятельно изменить внешний вид, чаще всего подбирая составные части через интернет-магазин, в котором можно купить детали обвеса для разных автомобилей.

Виды и материалы для обвеса.

Что входит в понятие обвес:

дефлекторы;

спойлеры;

диффузоры;

антикрылья;

воздуховоды;

Прежде чем приступать к обвешиванию своей машины, нужно определиться, для каких целей предполагается данная реконструкция. Если это просто для видимого эффекта, то можно не морочить себе голову какой лучше, ведь в зависимости от материала, используемого в дополнении авто, обвес бывает изготовлен из:

Стеклопластика. Оптимальный вариант в категории цена-качество. Здесь изначально создается пенопластовая основа, которая доводится до окончательной формы, обклеивается стеклополотном. Когда конструкция высохнет, пенопласт вынимается. После крепления к кузову, требует дополнительной грунтовки и покраски. Карбона. Этот вид отличается высокой износостойкостью и легкостью, по сравнению с предыдущим представителем. К тому же этот материал не требует покраски. Металла. Такой обвес неплох для улучшения стойкости к повреждениям, несильным ударам. Крепится он посредством заклепок к основному бамперу, грунтуется и выкрашивается под цвет. Пластика. Это облегченный вариант гаражного декора автомобиля. Для бесфункционального обвеса используются самые обыкновенные пластиковые накладки, прикрепляющиеся к штатным порогам и бамперам.

Итак, если обвес необходим лишь как улучшение внешнего вида, то никаких сложностей возникнуть не должно, просто приклеиваются понравившиеся детали к тем частям авто, которые хотелось бы видоизменить. Если же есть желание улучшить аэродинамику, то сложнее – тут придется пожертвовать наложением отверстий на необходимые части, а то и вовсе их заменить.